Арестованы подозреваемые в убийстве беременной женщины в Нижнем Новгороде

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде заключил под стражу двоих местных жителей по подозрению в убийстве беременной женщины, сообщается на сайте СУ СКР по региону в понедельник.

По данным следствия, в минувшие выходные во время тушения пожара в квартире одного из домов Канавинского района сотрудники МЧС нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Арестованные - знакомые погибшей. Дело в их отношении переквалифицировано по статье об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений (п.п. г, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, двое мужчин находились в квартире беременной женщины. Между ними произошла бытовая ссора, и гости нанесли хозяйке дома множественные удары ножом, после чего похитили ее украшения и подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления. В момент убийства сообщники были пьяны, отмечает СУ СКР.