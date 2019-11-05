Госдума приняла в I чтении законопроекты о возвращении вытрезвителей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении два законопроекта, которые предусматривают возвращение в РФ системы вытрезвителей.

Первый законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" определяет перечень полномочий органов государственной власти и субъектов РФ по организации помощи в специализированных учреждениях. Соответственно, предусматривается возможность создания таких учреждений на основе государственно-частного партнерства.

Второй законопроект вносит изменения в закон "О полиции", они наделяют полицейских правом доставлять пьяных граждан из общественных мест в медицинские организации или специализированные учреждения. Кроме того, доставлять туда нетрезвых людей полиция сможет на основании письменного заявления, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью людей или нанести ущерб имуществу.

Также правки в закон о полиции предусматривают возможность "направлять и (или) доставлять таких граждан на медицинское освидетельствование, если результат необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или административного правонарушения".

Оба документа были разработаны совместно членами Совета Федерации и депутатами Госдумы, в числе которых сенаторы Валерий Рязанский и Игорь Каграманян, а также глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, руководитель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, депутаты Леонид Огуль и Александр Хинштейн.

Разработчики проектов законов считают, что возвращение системы вытрезвителей необходимо для оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном опьянении, и позволит разгрузить медучреждения, куда сейчас доставляют пьяных, хотя они могут в медпомощи и не нуждаться.

Система вытрезвителей в РФ была упразднена в 2011 году.

По данным МВД количество преступлений, совершенных пьяными, с 2011 по 2018 годы выросло почти на 35%. Ежегодно в РФ из-за алкоголя погибает свыше 50 тысяч человек, из них до 10 тысяч человек замерзают на улицах.

При этом в 20 субъектах РФ, где уже воссоздали систему вытрезвителей, по данным МВД, уровень "пьяной" преступности снижается быстрее (в среднем на 16,2%).