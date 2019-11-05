Рязанская область первой в РФ начнет ежегодно тестировать школьников на наркотики

Фото: Чабаненко Игорь/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Рязанской области впервые в стране начнут повсеместно тестировать школьников и студентов на потребление наркотиков, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Тестирование будет проводиться в рамках реализации региональной программы по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи. Программой предусмотрено ежегодное тестирование студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, начиная с 13 лет. Процедура будет осуществляться с согласия родителей или самих учащихся при достижении ими 15 лет. Помимо скрининга при помощи тест-полосок будут проводиться беседы школьников и студентов с врачами-наркологами и психологами.

Сведения о положительных результатах не будут передаваться в правоохранительные органы. От медицинских работников и педагогов, задействованных в процессе, будут взяты соответствующие подписки о неразглашении информации.

По итогам диагностики с детьми и подростками, которые употребляют наркотические и психотропные вещества, будет проходить лечебно-реабилитационная работа. Планируется также проведение индивидуальных бесед со всеми, кто отказался от профилактического осмотра.

Большую значимость новой региональной программы подчеркнул губернатор Николай Любимов. "Мы делаем очень серьезный и смелый шаг для того, чтобы помочь нашим детям и подросткам на ранних этапах побороть зависимость. Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект. Я глубоко убежден, что мы на правильном пути, мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни", - цитируются в сообщении слова губернатора.

Курировать реализацию программы глава региона поручил заместителю председателя правительства области Роману Петряеву и акцентировал внимание на необходимости активно продолжать разъяснительную работу с родителями и детьми.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что добровольное тестирование московских школьников на употребление наркотиков стало массовым: в настоящее время уже более 90% столичных учащихся проходят такие проверки.