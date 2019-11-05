Путин предложил вернуться к специалитету при подготовке преподавателей русского языка

Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости разделения подготовки преподавателей русского языка на бакалавриат и магистратуру.

"По таким специальностям, как "русский язык", это эффективно - делить на бакалавриат и магистратуру? Что это дает? Бакалавриат преподает только в младших классах, а магистратура дает право преподавать до десятого-одиннадцатого?" - сказал он на совещании президентского Совета по русскому языку.

"Что это дает? Это просто модная голая схема или в этом есть какой-то смысл, в сохранении этого порядка подготовки специалистов, в данном случае по русскому языку - бакалавриат и магистратура? Или, действительно, возродить прежнюю систему? Готовить пять лет и давать полноценное образование, чтобы человек сразу мог пойти и преподавать в школу", - продолжил Путин.

Президент признался, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу.

Вместе с тем, он назвал разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру подходящим для ряда специальностей.

"Когда готовят в области кибернетики, чего-то еще, технические (специальности). Довели до какого-то уровня. Эти знания могут быть применены на практике, в жизни, на предприятиях, в наших крупных компаниях. Потом следующий шаг - магистратура. Там еще больше знаний", - пояснил он.

Как отметил президент, "я понимаю - физика, математика - там люди могут быть хорошо подготовлены, и им нужно только дать дополнительные знания в области педагогики". "Но русский язык - это другая история", - считает Путин.

Он обратил внимание на медицину, где применяется схема "освободить койку, чтобы в большем объеме оказывать амбулаторную помощь". "Но там высчитают конкретные мероприятия, которые нужно провести амбулаторно, чтобы закрыть проблемы, которые раньше решались на койке. Там конкретно прописано, что можно и нужно сделать. (...) Да, такое просчитать можно. А вот применимо это к русскому языку? Об этом речь", - сказал Путин.

Он обратился к специалистам в области русского языка с просьбой: "Могут ли специалисты сказать, что с помощью цифровизации за четыре года человеку можно дать такие знания, которые раньше он получал за пять лет, и это будет полноценный специалист?". "Но тогда бакалавриат должен давать возможность работать в полном объеме преподавателем до 10 класса", - подчеркнул президент.

В свою очередь выступавший после этого замечания президента директор Центра коммуникативных компетенций СПБГУ Сергей Кузнецов категорически высказался за возвращение в университеты пятилетнего образования по специальности "преподаватель русского языка".

Бакалавриат предполагает обучение в вузе в течение четырех лет, затем студент может перейти в магистратуру, программа которой рассчитана еще на два года. Специалистов готовят по пятилетней программе обучения.