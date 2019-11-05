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Белгородец, из рогатки перебросивший в колонию марихуану, осужден почти на 7,5 лет

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Белгорода вынес приговор за незаконный сбыт наркотиков жителю Белгородской области, который с помощью рогатки переправил в колонию марихуану, сообщает пресс-служба областного суда.

Как установил суд, в мае 30-летний Остапенко выстрелом из рогатки перебросил на территорию исправительного учреждения в Белгороде сверток с марихуаной массой 13,8 граммов. Тайник, в котором он хранил наркотик и рогатку, находился неподалеку от здания колонии. Ее сотрудники и задержали Остапенко сразу после совершения преступления.

Суд учел как отягчающее обстоятельство неоднократные судимости Остапенко. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 7 лет 4 месяцев колонии особого режима. Белгородский областной суд оставил приговор районного суда без изменения.

Уголовное дело против соучастников преступления, которых не удалось установить в ходе предварительного расследования, выделено в отдельное производство.

Белгород

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