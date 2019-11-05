ВС РФ решил, что бренд не подлежит регистрации, если его можно принять за обозначение вида товара

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Решение вопроса о регистрации товарного знака в первую очередь зависит от восприятия товаров, а не от названий их видов, зафиксированных в классификаторах, следует из определения судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда (ВС) РФ по спору из-за понятия "кейкпопс". В судебном документе говорится, что если заявленное обозначение может восприниматься как вид товара, этого может быть достаточно для отказа в его регистрации как товарного знака.

"Кейкпопс" (cake pops) - это воплощение идеи кондитера из Атланты (США) Энджи Дадли, которая более 10 лет назад в своем блоге впервые предложила использовать оставшиеся обрезки коржей торта для создания маленьких пирожных, напоминающих леденцы чупа-чупс. Эти миниатюрные пирожные получили свое название по аналогии с леденцом на палочке - lollipop'ом.

В России сделать слово "кейкпопс" своим брендом в 2016 году решило ООО "Кондитерская фабрика (КФ) "Черемушки" (Москва). Предприятие подало заявку на регистрацию этого наименования в качестве товарного знака для бисквитов, злаковых батончиков, тортов, гамбургеров, чизбургеров, шоколада, пряников, пудингов, напитков чайных, кофейных, шоколадно-молочных и т.д. (30-й класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)).

Но Роспатент в регистрации отказал. По его мнению, слово "кейкпопс" воспринимается современными российскими потребителями как название маленького пирожного, то есть это понятие характеризует определенный вид товара. На заседании СКЭС ВС РФ в октябре представители Роспатента говорили, что именно в этом качестве его знают российские потребители - поиск "Яндекса" выдает более 30 млн ссылок на обозначение "кейкпопс" как на определенного вида или подвида пирожных, поэтому его регистрация в качестве товарного знака невозможна - Гражданский кодекс (ГК) РФ прямо это запрещает.

С этой трактовкой не согласился Суд по интеллектуальным правам (в том числе его президиум), куда пожаловалась фабрика. По мнению СИП, на вид товара указывало бы обозначение "пирожное" либо "пирожное на палочке", и их нельзя было бы регистрировать как товарный знак - в отличие от слова "кейкпопс". В этой связи суд поручил Роспатенту продолжить рассмотрение заявки предприятия.

Однако патентное ведомство обратилось в ВС РФ, и экономическая коллегия суда поддержала аргументацию против регистрации. СКЭС назвала "правомерным" сделанный на основании открытых источников информации вывод Роспатента о том, что обозначение "кейкпопс" характеризует товар, указывая на его вид, свойства (пирожное на палочке), и воспринимается потребителями в качестве указания на мучное кондитерское изделие.

В этой ситуации заявленное обозначение способно восприниматься именно как вид товара, констатировала СКЭС ВС РФ, и этого может быть достаточно для отказа в его регистрации. "Следовательно, заявленному обозначению, характеризующему товар, как правильно констатировал Роспатент, не может быть предоставлена правовая охрана, а обществу (КФ "Черемушки" - ИФ) - исключительное право на его использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение "кейкпопс", которое характеризует товар - пирожное на палочке", - говорится в определении, опубликованном во вторник.

Представитель КФ "Черемушки" в ВС РФ говорила, что заинтересованность фабрики в спорном обозначении объясняется тем, что соответствующая продукция готовится к выпуску. Один из членов коллегии ВС РФ поинтересовался, как появилось это название. "Выдумали сами", - ответила юрист предприятия.

Фабрика "Черемушки" специализируется на мучных кондитерских изделиях. Выручка компании с 2014 года по 2018 год выросла в шесть раз - со 108 млн рублей до 660,9 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Но при этом все эти годы деятельность фабрики была убыточна. В 2018 году чистый убыток составил 91,97 млн рублей.