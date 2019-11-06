Курский спасатель изобрел самозатухающую свечу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник испытательно-пожарной лаборатории ГУ МЧС Курской области Владимир Горбулин изобрел свечу, которая затухает за счет негорючего материала в основе фитиля.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что основной принцип работы свечи заключается в том, что открытое пламя гаснет самостоятельно на определенной высоте.

"Перед изготовлением на фитиль устанавливается специальная защитная трубочка из негорючего материала. И по мере прогорания свечи огонь, доходя до нее, гаснет. После затухания зажечь ее уже невозможно", - говорится в сообщении.

Горбулин уже получил патент на свое изобретение.

Отмечается, что в экономическом плане это не влечет значительного удорожания свечного производства. В то же время их повсеместное применение позволит сократить материальный ущерб и гибель людей на пожарах.

Горбулин работает начальником сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС по Курской области. Он занимается установлением причин пожаров.