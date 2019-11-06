Поиск

Курский спасатель изобрел самозатухающую свечу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник испытательно-пожарной лаборатории ГУ МЧС Курской области Владимир Горбулин изобрел свечу, которая затухает за счет негорючего материала в основе фитиля.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что основной принцип работы свечи заключается в том, что открытое пламя гаснет самостоятельно на определенной высоте.

"Перед изготовлением на фитиль устанавливается специальная защитная трубочка из негорючего материала. И по мере прогорания свечи огонь, доходя до нее, гаснет. После затухания зажечь ее уже невозможно", - говорится в сообщении.

Горбулин уже получил патент на свое изобретение.

Отмечается, что в экономическом плане это не влечет значительного удорожания свечного производства. В то же время их повсеместное применение позволит сократить материальный ущерб и гибель людей на пожарах.

Горбулин работает начальником сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС по Курской области. Он занимается установлением причин пожаров.

Курская область

Новости
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Из правительства ушел куратор "мусорной реформы"

Лавров выступил против отзыва аккредитаций у Deutsche Welle и других иностранных СМИ

Бывшего следователя МВД будут судить за хищение изъятых миллионов

Сечин допустил увеличение дивидендов "Роснефти" после сильного квартального отчета

Мосгорсуд подтвердил родительские права участвовавших в акции 27 июля супругов

Что случилось этой ночью: среда, 6 ноября

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Гособвинение попросило суд перенести решение по ходатайству об исключении доказательств в деле бизнесмена Израйлита

Гособвинение попросило суд перенести решение по ходатайству об исключении доказательств в деле бизнесмена Израйлита
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');