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ОНК нашла четверых несовершеннолетних в психбольнице СИЗО "Бутырка"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что в психиатрическом блоке следственного изолятора "Бутырка" в настоящее время содержатся четверо подростков, проходящих по различным уголовным делам.

"В "Бутырке" были в психбольнице, которая неофициально называется "Кошкин дом". Там сейчас четверо несовершеннолетних содержатся, взяли их на контроль", - написала на своей странице в соцсети член ОНК Марина Литвинович.

По ее словам, один из несовершеннолетних попал в психбольницу при СИЗО после того, как попытался "вскрыть себе вены".

Представитель ОНК отметила, что все четверо подростков из "неполных семей, одна мама или многодетные".

Представитель ОНК также рассказала, что в настоящее время в башне "Бутырки" проводится ремонт. "Там после ремонта планируют сделать камеры одиночного содержания, может быть даже с душем", - уточнила Литвинович.

ОНК

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