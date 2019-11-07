Адвокат, в которого накануне стреляли в Кемерово, находится в тяжелом состояни

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Состояние адвоката, в которого накануне вечером стреляли в центре Кемерово, оценивается как тяжелое, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" источник знакомый с ситуацией.

"Он был прооперирован, сейчас находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства, не уточняя, в каком именно медучреждении находится потерпевший.

Согласно официальному сайту "Регионсервиса", коллегия адвокатов основана более 15 лет назад. Она специализируется на сопровождении судебных споров в таких отраслях права, как корпоративное право, банкротство, ценные бумаги, налоговые споры, недропользование, земельное право и недвижимость, антимонопольное право, дела о защите чести, достоинства, деловой репутации, авторское право, защита по сложным уголовным делам экономической направленности и сопровождение крупных бракоразводных процессов. "Регионсервис" имеет офисы в Кемерово, Томске, Тюмени, Екатеринбурге и Москве.

Как ранее сообщалось, сигнал о стрельбе в Центральном районе Кемерово поступил в полицию около 19:30 (15:30 по Москве) накануне. После нападения преступник пытался скрыться, но был задержан сотрудником охранно-конвойной службы УМВД по Кемерово, который стал очевидцем произошедшего и охранником офисного здания.

По данном факту следственные органы СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, нападавший выстрелил в адвоката, когда тот выходил из здания, ранив его в грудь. Охранник, увидев произошедшее, вызвал "скорую помощь".

Ранее со ссылкой на осведомленный источник сообщалось, что неизвестный стрелял в сопредседателя Коллегии адвокатов "Регионсервис", который был госпитализирован в стабильном состоянии.