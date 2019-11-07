В СКР установили личность стрелявшего в кемеровского адвоката

Следователи опубликовали видео задержания подозреваемого

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - 53-летний мужчина, которого задержали после покушения на кемеровского адвоката Сергея Учителя, родился в Находке и приехал в Кузбасс якобы для поиска работы и снимал квартиру, установило следствие. В СК отрабатывают все версии покушения, в том числе заказное убийство, сообщили в региональном главке ведомства.

Установлено, что подозреваемый несколько часов ждал Учителя на автостоянке. На месте преступления следователи нашли оружие и гильзу, их отдадут на баллистическую экспертизу. По предварительной информации, оружие было переделано из пневматического или травматического под стрельбу боевыми патронами. Очевидцы говорили, что это был пистолет с глушителем.

По делу уже провели ряд обысков и осмотров и допросили больше десятка очевидцев и свидетелей.

В Учителя, сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервиса", стреляли вечером 6 ноября, когда он выходил из здания в Центральном районе Кемерова. Стрелявшего задержали сотрудник охранно-конвойной службы городского управления МВД и охранник офисного здания. Как уточняли в СК, охранник увидел преступление, выбежал и поймал нападавшего. К нему подбежал на помощь прохожий, который оказался полицейским.

На задержанного завели уголовное дело о покушении на убийство.

Адвокат был ранен в грудь. Его прооперировали. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, угрозы жизни пострадавшего нет.

Комментируя покушение, губернатор отметил, что за последнее время произошло два громких преступления, связанных со стрельбой и смертью людей, а от жителей региона стали поступать сообщения, что они "не чувствуют защищенности" и вспоминают о "лихих 90-х".

31 октября в Кемеровской области был убит бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев. Его застрелили во дворе собственного дома, перед этим он убил одного из напавших.