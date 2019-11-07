Уволен главврач больницы Миасса, где санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Челябинской области уволен главврач Миасский городской больницы №2 Денис Маханьков. Как сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, увольнение стало результатом проверки Минздрава. Проверку начали после публикации видеозаписи, на которой санитарка умыла пациентку грязной половой тряпкой.

"Когда экономика, а не качество оказания медицинской помощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, и происходят такие вопиющие случаи, как в Миассе", - прокомментировала она случившееся в фейсбуке.

Проверка в больнице выявила нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Устранять нарушения будет уже и.о. главврача. Контракт с Маханьковым расторгнут с 7 ноября.

На видеозаписи, которую сделала одна из пациенток и которая разошлась по соцсетям, видно, как санитарка заходит в палату, где испачкан пол, макает тряпку в таз с грязной водой и умывает ей голую растрепанную женщину, которая сидит на кровати. В пресс-службе больницы объяснили, что у больной, которую пачкают, расстройство личности и она себя не контролирует. Ее положили в общую палату, так как не было свободных одноместных.