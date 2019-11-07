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Угонщики вернули детскому интернату единственный автомобиль после телесюжета о краже

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Ингушетии в селе Троицкое угнали единственный автомобиль интерната для детей-инвалидов. Машину вернули после спецрепортажа об угоне, который вышел в эфир телекомпании "Ингушетия", рассказали в интернате.

Автомобиль "Лада Гранта" интернату подарил депутат Госдумы Алихан Харсиев. Машину использовали для перевозки детей в больницы и для других нужд учреждения. Об угоне стало известно 1 ноября.

Корреспондент "Ингушетии" Диана Дударова сделала репортаж об интернате и о том, кто пострадал из-за угона.

В ночь на 7 ноября брату директора интерната Хамзата Мальсагова подбросили записку с наводкой, где искать машину. Ее оставили на парковке у железнодорожного вокзала Назрани.

"Видимо, узнав, кому принадлежит угнанный им автотранспорт, в преступнике пробудилась совесть и он не смог покуситься на имущество и без того обездоленных людей", - считает Мальсагов. Его мнение привел представитель интерната.

Теперь у интерната два автомобиля. Депутат Харсиев, узнав об угоне, подарил учреждению еще одну "Лада Гранта".

Ингушетия Алихан Харсиев Назрань Троицкое

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