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Продажи новых легковых автомобилей в РФ продолжили падать

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 152,06 тысяч штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

В январе-октябре текущего года было продано 1 млн 423 тыс. 449 автомобилей, что ниже показателя за тот же период 2018 года на 2,4%.

"Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 годах. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть в индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время", - приводит пресс-служба слова главы комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.

В начале года АЕБ прогнозировала рост продаж по итогам 2019 г. на 3,6%, до 1,87 млн шт. Но по итогам I полугодия 2019 года, когда рынок показал снижение продаж на 2,4%, прогноз был скорректирован. "Ясно, что рост рынка в 2019 году - уже больше не реалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, - повторение результата продаж прошлого года", - приводила АЕБ комментарий Шрайбера.

"Здесь присутствует элемент неопределенности - возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году, что, по сведениям, обсуждается в правительстве. Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение, конечно, за счет продаж в последующий период", - добавил Шрайбер.

Как сообщалось, в январе-сентябре текущего года продажи автомобилей в годовом выражении снизились на 2%, было продано 1 млн 271 тыс. 392 шт.

"С учетом оставшихся 3 месяцев в текущем году АМС (комитет автопроизводителей АЕБ - ИФ) ожидает годового результата 1,76 млн шт., что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года", - отмечал Шрайбер.

В 2018 году, по данным АЕБ, в РФ было продано 1,8 млн легковых машин и LCV. Таким образом, по итогам текущего года ассоциация прогнозирует снижение показателя на 2,2%.

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