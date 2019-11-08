Поиск

Чиновников обязали к декабрю представить законопроекты о налоговых льготах для Арктики

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минфин, Минвостокразвития и Минэнерго до 1 декабря должны разработать и представить в правительство проекты федеральных законов по налоговым льготам при добыче нефти и газа в Арктике. Это поручение включено в протокол совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

При доработке проектов нужно предусмотреть налоговый вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Ванкорской группы месторождений на 2020-2029 годы в размере понесенных расходов на создание объектов внешней инфраструктуры для добычи в границах Таймырского полуострова. На Ванкорском кластере работает "Роснефть".

Вычет будет возникать, только если цена нефти будет выше базовой цены нефти, предусмотренной бюджетным законодательством (сейчас это $42 за баррель). Если базовая цена нефти в налоговом периоде окажется выше среднего уровня цен Urals, то налоговый вычет будет нулевым, уточнил собеседник агентства.

Помимо этого, будет предусмотрена нулевая ставка НДПИ на 12 лет при добыче в Арктике газа, используемого исключительно для производства сниженного природного газа или для переработки в товары, являющиеся продукцией газонефтехимии.

Также в рамках новой категории налога на добавленный доход (НДД), которая будет распространяться на участки недр на территории Красноярского края и Якутии, входящих в состав Арктической зоны, а также Чукотки, в части НДПИ будет предусмотрен нулевой коэффициент на первые 12 лет с момента начала промышленной добычи нефти с последующим ежегодным увеличением с 13-го по 17-й годы до 1.

Согласно протоколу, предлагается внести изменения в п.2.1 статьи 342 Налогового кодекса, из чего следует, что правительство планирует установить ставку НДПИ при добыче углеводородного сырья (кроме газа) на новых морских месторождениях, расположенных на 50% и более своей площади в Печорском, Белом, Баренцевом и Охотском морях в размере 5%, то есть, отнести такие месторождения к 4-й категории налогообложения шельфовых месторождений. НДПИ на газ на таких месторождениях предлагается установить в размере 1%.

Сейчас НДПИ для месторождений Печорского, Белого и южной части Охотского морей облагаются по ставке НДПИ в размере 15% (включая добычу газа), северная часть Охотского моря и южная часть Баренцева моря - по ставке 10% (добыча газа - по ставке 1,3%). Добыча углеводородов (кроме газа) на северной части Баренцева моря и так облагается по ставке НДПИ в 5%. Ставка НДПИ по газу для месторождений северной части Баренцева уже составляет 1%.

Документ предполагает применение резидентами Арктической зоны, кроме тех, кто осуществляет добычу, нулевой ставки налога на прибыль в течение 10 налоговых периодов при условии установления регионом пониженной ставки применительно к инвестиционным проектам.

"Роснефть" предлагает в рамках проекта "Восток Ойл" по разработке месторождений Арктики объединить ряд своих активов и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова на севере Красноярского края. Так, предполагается, что "Восток Ойл" включит месторождения Ванкорского кластера, участки Пайяхской группы (ГКЗ утвердила запасы Пайяхской группы в 1,2 млрд тонн нефти по категории С1+С2), Восточно-Таймырские участки, активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP), Западно-Иркинский лицензионный участок и другие активы региона. Потенциальная суммарная добыча - 50-100 млн тонн в год.

Между тем, в новую, пятую группу НДД попадут только Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" и Западно-Иркинское месторождение "Роснефти".

В Ванкорский кластер входят Ванкорское, Тагульское, Сузунское, Лодочное, Ичемминское месторождения. В 2018 году в рамках кластера было добыто 16 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа. Роснефть" довела запасы нефти Ванкорского кластера до 1 млрд тонн, рассчитывает на новые площади с потенциалом более 800 млн тонн условного топлива.

Роснефть Арктика Минфин Минэнерго Минвостокразвития Антон Силуанов

Новости по теме

Новости

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

19 белух из "китовой тюрьмы" выпустили в Приморье

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друг тигра Амура

В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друг тигра Амура

Умер один из шести пострадавших при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Минкультуры РФ воспользуется опытом аэропортов при охране музеев

МВД подготовило проект по борьбе с иностранными водителями-нарушителями

Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за возгорания двигателя

Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за возгорания двигателя

МВД заочно обвинила журналиста "Росбалта" в клевете на Алишера Усманова

Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');