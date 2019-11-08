Чиновников обязали к декабрю представить законопроекты о налоговых льготах для Арктики

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минфин, Минвостокразвития и Минэнерго до 1 декабря должны разработать и представить в правительство проекты федеральных законов по налоговым льготам при добыче нефти и газа в Арктике. Это поручение включено в протокол совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

При доработке проектов нужно предусмотреть налоговый вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Ванкорской группы месторождений на 2020-2029 годы в размере понесенных расходов на создание объектов внешней инфраструктуры для добычи в границах Таймырского полуострова. На Ванкорском кластере работает "Роснефть".

Вычет будет возникать, только если цена нефти будет выше базовой цены нефти, предусмотренной бюджетным законодательством (сейчас это $42 за баррель). Если базовая цена нефти в налоговом периоде окажется выше среднего уровня цен Urals, то налоговый вычет будет нулевым, уточнил собеседник агентства.

Помимо этого, будет предусмотрена нулевая ставка НДПИ на 12 лет при добыче в Арктике газа, используемого исключительно для производства сниженного природного газа или для переработки в товары, являющиеся продукцией газонефтехимии.

Также в рамках новой категории налога на добавленный доход (НДД), которая будет распространяться на участки недр на территории Красноярского края и Якутии, входящих в состав Арктической зоны, а также Чукотки, в части НДПИ будет предусмотрен нулевой коэффициент на первые 12 лет с момента начала промышленной добычи нефти с последующим ежегодным увеличением с 13-го по 17-й годы до 1.

Согласно протоколу, предлагается внести изменения в п.2.1 статьи 342 Налогового кодекса, из чего следует, что правительство планирует установить ставку НДПИ при добыче углеводородного сырья (кроме газа) на новых морских месторождениях, расположенных на 50% и более своей площади в Печорском, Белом, Баренцевом и Охотском морях в размере 5%, то есть, отнести такие месторождения к 4-й категории налогообложения шельфовых месторождений. НДПИ на газ на таких месторождениях предлагается установить в размере 1%.

Сейчас НДПИ для месторождений Печорского, Белого и южной части Охотского морей облагаются по ставке НДПИ в размере 15% (включая добычу газа), северная часть Охотского моря и южная часть Баренцева моря - по ставке 10% (добыча газа - по ставке 1,3%). Добыча углеводородов (кроме газа) на северной части Баренцева моря и так облагается по ставке НДПИ в 5%. Ставка НДПИ по газу для месторождений северной части Баренцева уже составляет 1%.

Документ предполагает применение резидентами Арктической зоны, кроме тех, кто осуществляет добычу, нулевой ставки налога на прибыль в течение 10 налоговых периодов при условии установления регионом пониженной ставки применительно к инвестиционным проектам.

"Роснефть" предлагает в рамках проекта "Восток Ойл" по разработке месторождений Арктики объединить ряд своих активов и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова на севере Красноярского края. Так, предполагается, что "Восток Ойл" включит месторождения Ванкорского кластера, участки Пайяхской группы (ГКЗ утвердила запасы Пайяхской группы в 1,2 млрд тонн нефти по категории С1+С2), Восточно-Таймырские участки, активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP), Западно-Иркинский лицензионный участок и другие активы региона. Потенциальная суммарная добыча - 50-100 млн тонн в год.

Между тем, в новую, пятую группу НДД попадут только Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" и Западно-Иркинское месторождение "Роснефти".

В Ванкорский кластер входят Ванкорское, Тагульское, Сузунское, Лодочное, Ичемминское месторождения. В 2018 году в рамках кластера было добыто 16 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа. Роснефть" довела запасы нефти Ванкорского кластера до 1 млрд тонн, рассчитывает на новые площади с потенциалом более 800 млн тонн условного топлива.