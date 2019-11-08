Налоговые льготы для подготовки к добыче твердых ископаемых в Арктике представят к февралю

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минфин и Минвостокразвития до 1 февраля 2020 года подготовят механизм предоставления инвестиционного налогового вычета по НДПИ компаниям, которые строят инфраструктуру для освоения новых месторождений твердых полезных ископаемых в Арктике.

Размер вычета будет равен сумме расходов компаний на инфраструктуру, следует из протокола совещания по предоставлению арктических льгот, которое прошло первого вице-премьера Антона Силуанова с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Документ есть у "Интерфакса".

К 8 ноября Минвостокразвития и ФТС должны доработать законопроект "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ". Как и планировалось, он установит минимальный размер инвестиций для получения статуса резидента Арктической зоны в размере 10 млн рублей. Также ведомства уточнят условия создания свободной таможенной зоны в регионе.

Также к 8 ноября Минфин, Минвостокразвития совместно с Минэнерго и Минтрудом должны проработать вопрос снижения ставки страховых взносов для компаний, которые реализуют в Арктике проекты, не связанные с добычей углеводородов. Они касаются сотрудников, занятых на новых рабочих местах в течение 10 лет. Отсчет начинается с первого числа месяца, следующего после даты получения компанией статуса резидента Арктической зоны.

Также будет доработан механизм инвестиционного налогового вычета из федеральной части налога на прибыль в размере не более 50% на поиск, оценку и разведку запасов углеводородов, расположенных на 50% и более своей площади в Печорском, Белом, Баренцевом, Охотском морях и Восточной Арктике.