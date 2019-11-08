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В России за пять дней откроют пять памятников жертвам Холокоста

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В России с 11 по 15 ноября откроют пять памятников жертвам Холокоста, сообщил пресс-секретарь Российского еврейского конгресса Михаил Савин. Это произойдет в Ставропольском крае и в Смоленской области.

Памятники представляют собой гранитные обелиски со звездой Давида и плитами с именами погибших. Их установили на местах массовых казней евреев в дни нацистской оккупации, их возвели в рамках программы "Вернуть достоинство".

11 ноября будет открыт памятник в селе Дивное Ставропольского края. В сентябре 1942 года нацисты расстреляли там 660 человек. Как и в большинстве случаев, жертвы расстрела в основном были не из этих мест: их эвакуировали в Ставропольский край из других оккупированных нацистами областей.

12 ноября откроют мемориал в станице Григорополисская Ставропольского края. Большинство из 150 казненных здесь были евреями, поэтому местные жители стали называть место их гибели Еврейским яром.

13 ноября будет открыт памятник в ставропольской станице Подгорная, где в сентябре 1942 убили 45 евреев.

14 ноября откроют плиты с именами жертв гетто в городе Велиж в Смоленской области. Это одно из крупнейших подобных захоронений: здесь находятся останки более 3 тысяч человек, часть из них были сожжены заживо.

15 ноября памятник и плиты с именами погибших откроют в селе Солдато-Александровское (Ставропольский край) на месте казни 270 человек.

Программа "Вернуть достоинство" проводится десять лет по инициативе президента РЕКа Юрия Каннера. За это время в России на частные пожертвования открыли 70 памятников и мемориальных знаков жертвам Холокоста.

РЕК Юрий Каннер Смоленская область Ставропольский край

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