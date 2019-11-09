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Спасательный буксир Тихоокеанского флота задействован в поисках пропавших рыбаков в Приморье

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота (ТОФ) привлекли к поиску пропавших рыбаков в Японском море, сообщает в среду пресс-служба флота.

"К операции по поиску рыбаков, пропавших 27 октября в районе залива Владимира Ольгинского муниципального района (Приморский край - ИФ), привлечен океанский спасательный буксир Тихоокеанского флота "Фотий Крылов". Специализированное судно уже вторые сутки работает в определенном ему секторе", - отмечается в сообщении ТОФ.

Как уточнили военные, флотские спасатели в акватории Японского моря тесно взаимодействуют с самолётом МЧС Бе-200, который осуществляет поиск с воздуха.

Ранее к поисковой операции были подключены гидрографическое судно ГС-397 и большой гидрографический катер БГК-168, которые выходили из бухты Абрек и из залива Ольги, добавили в пресс-службе.

26 октября группа рыбаков в количестве четырех человек вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулась, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Приморье ТОФ Фотий Крылов

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