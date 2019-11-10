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Более 40 детей попали в больницу с признаками отравления на Кубани

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Массовое отравление учеников пяти школ зафиксировано в Краснодарском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава края в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, накануне в Кропоткине произошло массовое поступление детей школьного возраста в детское инфекционное отделение с кишечными явлениями. Поступивших с жалобами 9 ноября - 28 человек, из школ №11, 7, 44, 45, 17. По состоянию на 10 ноября с жалобами госпитализирован 41 человек, тяжелых нет, отметил он.

В краевом Минздраве уточнили, что дети разных возрастных групп. Всем им оказывается медицинская помощь.

По поручению губернатора министерством здравоохранения Краснодарского края в Кропоткин направлены медики специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Краснодарский край

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