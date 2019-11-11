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Тульские полицейские составили более 20 протоколов в день матча "Арсенал" - "Зенит"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Туле составила более 20 протоколов об административных правонарушениях в день матча между "Арсеналом" и "Зенитом", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Управления МВД.

Игра состоялась в воскресенье на стадионе "Арсенал" и завершилась победой "Зенита" - 1:0.

"Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги. Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан", - сказал собеседник агентства.

До начала матча в городе выявлялись и пресекались административные правонарушения. На нарушителей составлено более 20 протоколов.

При проведении спортивного мероприятия общественный порядок обеспечен в полном объёме, отметил представитель полиции.

Всего на игре присутствовали 16,1 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. болельщиков из Санкт-Петербурга.

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