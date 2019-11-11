В Кузбассе 53 горняка отказались работать из-за долгов по зарплате

Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области 53 рабочих шахтоучастка "Октябрьский" заявили, что не будут выходить на работу, пока им не погасят долги по зарплате. Об этом сообщили в ООО "Угольная компания "Полысаевская". Всего на участке работает 1023 человека.

Участок входит в состав шахты "Заречная", которая находится в конкурсном производстве. УК "Полысаевская" с лета 2018 года выводит шахту из кризиса.

В компании отметили, что невыход на работу 53 человек "никак не снизит обеспечение безопасности шахты, но повлечет за собой снижение выполнения плана по добыче и проходке".

В сентябре всем работникам "Октябрьского" не выплатили 13,767 млн рублей, заявили в "Полысаевской".

Шахта "Заречная" добывает уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках сократились со $120 за 1 тонну угля в июле 2018 года до $66 за тонну в августе-сентябре 2019 года.