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На Камчатке началось извержение высочайшего вулкана Евразии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На Камчатке в ночь на 11 ноября началось вершинное извержение высочайшего в Евразии действующего вулкана - Ключевской сопки, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Впервые после трехлетнего молчания в кратере Ключевского появились выбросы раскаленного материала.

По словам начальника Ключевской вулканостанции ИВиС Юрия Демянчука, в последние месяцы нарастало вулканическое дрожание и отмечались редкие одиночные выбросы пепла из вулкана.

"В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы", - объяснил он.

В связи с большой глубиной кратера лава пока не поднимается над его кромкой.

Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 метров, возраст около 7000 лет.

Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка Ключевская сопка Евразия РАН

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