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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4 км

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пепловый выброс произошел в четверг утром на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область).

"По визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир) высота пеплового выброса составила до 4 км над уровнем моря", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Пепловый шлейф распространился на 5 км к северо-востоку от вулкана.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Курильские острова Эбеко

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