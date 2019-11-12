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Камчатский поселок оказался задет пеплопадом с вулкана Шивелуч

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пепел вулкана Шивелуч выпал в окрестностях райцентра Усть-Камчатск, сообщает во вторник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 12 ноября зарегистрировано незначительное выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркивают, что угроза жизнедеятельности населения в поселке отсутствует. Продолжения пеплопада не наблюдается.

Как сообщалось, во вторник рано утром вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от Шивелуча. Для вулкана установлен "оранжевый" код авиационной опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

Усть-Камчатск

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