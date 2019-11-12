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В арктической бригаде Северного флота будут служить ездовые собаки

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В составе арктической бригады Северного флота (СФ) появились ездовые собаки, с декабря разведчики начнут учиться управлять собачьими упряжками, сообщил начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

"В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области, сформирован питомник ездовых собак. В него были приняты на содержание щенки и несколько взрослых собак породы сибирский хаски", - сказал Серга, добавив, что несколько ездовых собачьих упряжек будут постоянно действовать наряду с караульными собаками.

Сейчас собаки проходят курс подготовки для работы в упряжке, ими занимается опытный каюр, многократный призер всероссийских состязаний по ездовому спорту, рядовая арктической бригады Надежда Тимонина.

Северный флот России

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