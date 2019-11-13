Rovio согласилась на мировую с алтайским ритейлером из-за спора о незаконном логотипе Angry Birds

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Финская Rovio Entertainment согласилась на мировое соглашение с ритейлером "Новэкс" из Алтайского края в споре о продаже товаров с контрафактными логотипами из игры Angry Birds. Обе стороны направили такие заявления в Арбитражный суд Новосибирской области, следует из картотеки арбитражных дел.

Компании попросили утвердить мировое соглашение на стадии исполнения судебного акта и прекратить исполнительное производство. Суд рассмотрит их заявления 18 ноября. Ранее "Новэкс" проиграл Rovio суды в трех инстанциях.

Суды установили, что "Новэкс" с 19 ноября 2017 года по 24 августа 2018 года продавал товары с девятью товарными знаками Rovio - изображениями "Красной Птицы", "Черной Птицы", "Желтой Птицы", "Голубой Птицы", "Белой Птицы "Матильды", "Птицы с длинным клювом", "Свиньи" и "Свиньи с бородой". Rovio, разработчик игры и правообладатель, не передавала ритейлеру права на объекты интеллектуальной собственности.

В ноябре 2018 года Rovio потребовала, чтобы "Новэкс" изъял из продажи контрафакт. Ритейлер этого не сделал. Финская компания обратилась в суд. В суде ее представители показали чеки, подтверждающие покупку контрафактной продукции Angry Birds в магазинах "Новэкса" в Новосибирске, Хакасии, Кемеровской области и Красноярском крае.

Представитель "Новэкса" говорил, что в компании не знали, что это контрафакт. Суды сочли этот довод неубедительным. Также в судах выяснилось, что товары, ставшие предметом тяжбы, ритейлеру поставила фирма "Калипсо", ликвидированная весной 2019 года.

В мае Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с "Новэкса" 4,5 млн рублей компенсации в пользу Rovio за нарушение исключительных имущественных прав владельца бренда. Ритейлера обязали также компенсировать финнам около 5000 рублей, которые были потрачены в российских магазинах на покупку контрафактных игрушек для предъявления суду.

Апелляция и кассация подтвердили решение новосибирского арбитража и не стали снижать сумму компенсации.

"Новэкс" - крупная сибирская торговая сеть, основанная в 1990 году в Барнауле. В ее магазинах продается бытовая химия, косметика, парфюмерия и хозяйственные товары.

Арбитраж Новосибирской области отметил, что ритейлер "является профессиональным участником рынка импорта игрушек из Китая", а также при разветвленной сети ("Новэкс" имеет три представительства и 285 филиалов) и неоднократном нарушении интеллектуальных прав различных правообладателей "создает прямую угрозу лицензионному рынку страны".

Rovio Entertainment разрабатывает и издает мобильные игры, является владельцем различных брендов, самым популярным из которых является Angry Birds. Компания базируется в финском городе Эспоо.