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ФСБ раскрыла один из крупнейших в стране интернет-магазинов наркотиков

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности пресекла деятельность организованной группировки, специализирующейся на незаконном сбыте особо крупных партий наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Силовиками на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей было изъято 440 кг наркотических средств: МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша.

Были задержаны с поличным семеро сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов. Все они арестованы.

Двое отвечали за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Петербурга в крупные населенные пункты Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные - за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт запрещенных веществ в конкретных регионах.

По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 млн рублей, констатировали в ФСБ.

Возбуждено семь уголовных дел по статье "Незаконное хранение, оборот и сбыт наркотических веществ".

ФСБ

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