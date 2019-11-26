Кемеровская пенсионерка получила 5 лет колонии за продажу героина покойного сына

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Заводский районный суд Кемерово приговорил 79-летнюю местную жительницу к пяти годам колонии за торговлю наркотиками, женщина попыталась продать героин, оставшийся от умершего сына, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Женщину задержали весной текущего года сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России, при обыске по месту ее жительства обнаружен и изъят героин массой 3,715 грамма.

Как отмечается, пенсионерка после смерти сына, ранее судимого за незаконный сбыт наркотиков, обнаружила у себя в доме наркотические средства, которые решила сбывать знакомым, употребляющим героин. Женщину признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Согласно психолого-психиатрической экспертизе, женщина признана вменяемой, понимающей и осознающей фактический характер своих действий. При назначении наказания суд учел полное признание вины, раскаяние, пожилой возраст подсудимой и состояние ее здоровья, добавили в ведомстве.

Совокупность смягчающих обстоятельств признана судом исключительной, в связи с чем наказание подсудимой назначено ниже низшего предела, установленного статьей Уголовного кодекса РФ за данное преступление, отмечается в сообщении.