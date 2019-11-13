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Заключенному в Удмуртии суд добавил 19 лет за пропаганду терроризма в колонии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - 45-летнему мужчине, который уже отбывал срок в Удмуртии, назначили еще 19 лет в колонии особого режима за одобрение терроризма и призывы к терактам и поджогам полицейских и судей. Такое решение принял Приволжский окружной военный суд, сообщило региональное управление ФСБ.

Суд и следствие установили, что он, находясь в колонии, угрожал взрывами и поджогами судьям и сотрудникам правоохранительных органов, а также публично оправдывал идеологию терроризма перед другими осужденными.

Суд признал его виновным в публичных призывах к терроризму и угрозах совершать теракты (ч.1 ст. 205 и ч.1 ст.205.2 УК).

Удмуртия Приволжский окружной военный суд

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