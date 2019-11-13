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Банкиров из петербургского строительного холдинга задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Ростовской области задержаны бывшие предправления и начальник службы безопасности коммерческого банка, которых подозревают в хищении у банка более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД, не раскрывая имен или названия банка.

Банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Петербурга. Похищенные средства предназначались на финансирование компаний, входящих в холдинг, установило следствие МВД.

По версии полиции, подозреваемые знали, что банк лишится лицензии, и поэтому активно привлекали деньги вкладчиков и выводили их из банка под видом заведомо невозвратных кредитов.

Обыски по делу прошли в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, сообщают в МВД.

Один из подозреваемых уже арестован, второй помещен под домашний арест. Их дело расследуется по статье о мошенничестве.

МВД Ростовская область Петербург Ленинградская область Псковская область

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