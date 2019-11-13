Алтайская пенсионерка бросилась в ноги Медведеву, умоляя решить проблему с горячей водой

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В среду 13 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита на Алтай посетил село Санниково. Во время осмотра социальных объектов к премьеру подошла жительница села Татьяна Кадукина и упала перед главой правительства на колени. Она пожаловалась на бездействие региональных властей и рассказала, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, остались без горячего водоснабжения. Видеозапись опубликована в телеграм-канале "Вы слушали Маяк".

После этого в квартире женщины побывал губернатор региона Виктор Томенко и пообещал решить проблему.

"В настоящий момент горячего водоснабжения нет в трех домах в нашем Центральном микрорайоне, в них проживает 140 семей, в том числе дети-инвалиды. Проблемы с водоснабжением начались еще в 2004 году, а в 2016 году газовую котельную, которая нас обслуживает, передали в собственность села и наши дома были полностью отключены от горячего водоснабжения. У меня астма, гнойный бронхит, я здесь застудила уже все", - рассказала Кадукина агентству "Интерфакс".

Она отметила, что из-за отсутствия горячего водоснабжения людям приходится покупать водонагреватели, которые перегорают из-за проблем с проводкой в доме. Кроме того, женщина пожаловалась на проблемы с отоплением: температура в ванной комнате не превышает плюс 10 градусов.

"Чтобы помыться, приходиться ставить в ванной обогреватель и нагревать помещение, а потом мыться водой из водонагревателя. Я обошла уже все инстанции, имеется судебное решение краевого суда о необходимости подавать водоснабжение, однако оно не исполняется. К губернатору не могу на прием записаться уже два года. Я уверена, что теперь моя проблема и проблема еще 140 семей, будет решаться. Я была вынуждена обратиться к премьер-министру, это уже крик души", - подчеркнула собеседница агентства.

Ее дом обслуживает управляющая компания "Санниковское ЖКХ".