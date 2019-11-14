Алтайская пенсионерка, умолявшая Медведева о горячей воде, раскритиковала решение властей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Жительница села Санниково Алтайского края Татьяна Кадукина, которая накануне пожаловалась премьеру Дмитрию Медведеву на отсутствие водоснабжения в нескольких домах, раскритиковала предложенный властями региона вариант решения проблемы.

"Мне сообщили о решении выделения 25 млн рублей на модернизацию котельной. Я не верю, что проблема решится при таком предложенном мне варианте. Я буду против, однозначно не дам согласия - это колоссальные деньги, которые уйдут впустую и нашу проблему не решат", - заявила Кадукина агентству "Интерфакс" в четверг.

По словам собеседницы агентства, модернизация котельной не решит проблем населения, так как она работает только в период отопительного сезона, а затем ее закрывают.

"Когда газовую котельную строили, нам говорили, что будут подавать тепло и горячую воду бесперебойно, а потом мы не увидели ни тепла, ни воды. С окончанием сезона ее просто закрывали. Деньги уйдут впустую! Я сказала об этом губернатору. Нам выгоднее поставить модульные котельные в наши дома, это менее затратно - всего 12 млн рублей, а остальные деньги потратить на другие нужды. Деньги нужно тратить разумно!", - подчеркнула Кадукина.

Она отметила, что в зимний сезон за жилищно-коммунальные услуги платит 6-7 тыс. рублей ежемесячно, проживая в квартире площадью 43 квадратных метра. При этом женщина является инвалидом второй группы.

Также она заявила, что за обращение к Медведеву накануне ее поблагодарила только половина жителей проблемных домов. Другая половина, с ее слов, теперь опасается возможного ухудшения ситуации.

В среду в ходе рабочего визита Медведева в Алтайский край к нему обратилась жительница села Санниково: она пожаловалась на то, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, стоят без горячего водоснабжения. После этого в квартире женщины побывал губернатор региона Виктор Томенко и пообещал решить проблему.

По словам Кадукиной, горячей воды в трех многоквартирных домах, где проживает 140 семей, нет с 2016 года, тогда эти дома и отключили от газовой котельной. Людям приходится покупать водонагреватели, которые перегорают из-за проблем с проводкой в доме.

Кроме того, женщина пожаловалась на проблемы с отоплением: температура в ванной комнате не превышает плюс 10 градусов. Кадукина заявила, что на прием к губернатору не может попасть уже два года. Кроме того, у нее имеется решение Алтайского краевого суда в пользу жителей, однако оно не исполняется.

В тот же день министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев заявил, что по решению губернатора края на модернизацию котельной в Санниково выделят 20-25 млн рублей. Работы рассчитывают завершить до конца 2020 года.