Поиск

Алтайская пенсионерка, умолявшая Медведева о горячей воде, раскритиковала решение властей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Жительница села Санниково Алтайского края Татьяна Кадукина, которая накануне пожаловалась премьеру Дмитрию Медведеву на отсутствие водоснабжения в нескольких домах, раскритиковала предложенный властями региона вариант решения проблемы.

"Мне сообщили о решении выделения 25 млн рублей на модернизацию котельной. Я не верю, что проблема решится при таком предложенном мне варианте. Я буду против, однозначно не дам согласия - это колоссальные деньги, которые уйдут впустую и нашу проблему не решат", - заявила Кадукина агентству "Интерфакс" в четверг.

По словам собеседницы агентства, модернизация котельной не решит проблем населения, так как она работает только в период отопительного сезона, а затем ее закрывают.

"Когда газовую котельную строили, нам говорили, что будут подавать тепло и горячую воду бесперебойно, а потом мы не увидели ни тепла, ни воды. С окончанием сезона ее просто закрывали. Деньги уйдут впустую! Я сказала об этом губернатору. Нам выгоднее поставить модульные котельные в наши дома, это менее затратно - всего 12 млн рублей, а остальные деньги потратить на другие нужды. Деньги нужно тратить разумно!", - подчеркнула Кадукина.

Она отметила, что в зимний сезон за жилищно-коммунальные услуги платит 6-7 тыс. рублей ежемесячно, проживая в квартире площадью 43 квадратных метра. При этом женщина является инвалидом второй группы.

Также она заявила, что за обращение к Медведеву накануне ее поблагодарила только половина жителей проблемных домов. Другая половина, с ее слов, теперь опасается возможного ухудшения ситуации.

В среду в ходе рабочего визита Медведева в Алтайский край к нему обратилась жительница села Санниково: она пожаловалась на то, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, стоят без горячего водоснабжения. После этого в квартире женщины побывал губернатор региона Виктор Томенко и пообещал решить проблему.

По словам Кадукиной, горячей воды в трех многоквартирных домах, где проживает 140 семей, нет с 2016 года, тогда эти дома и отключили от газовой котельной. Людям приходится покупать водонагреватели, которые перегорают из-за проблем с проводкой в доме.

Кроме того, женщина пожаловалась на проблемы с отоплением: температура в ванной комнате не превышает плюс 10 градусов. Кадукина заявила, что на прием к губернатору не может попасть уже два года. Кроме того, у нее имеется решение Алтайского краевого суда в пользу жителей, однако оно не исполняется.

В тот же день министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев заявил, что по решению губернатора края на модернизацию котельной в Санниково выделят 20-25 млн рублей. Работы рассчитывают завершить до конца 2020 года.

Алтайский край

Новости по теме

Новости

После убийства аспирантки доцентом СПбГУ начнет изучать домашнее насилие

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Мединский сравнил историю доцента Олега Соколова с последним фильмом о Джокере

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH-17 объявило поиск свидетелей влияния России на ополченцев

Нападения в школах

Глава охранявшего Амурский колледж ЧОП задержан после стрельбы в учебном заведении

Источник сообщил о планах перевести обвиняемую экс-жену Цеповяза в психбольницу

Источник сообщил о планах перевести обвиняемую экс-жену Цеповяза в психбольницу
Нападения в школах

Устроившего стрельбу в Амурском колледже ранили в перестрелке с полицией

Профильный комитет Думы одобрил поправки о возрасте ректоров МГУ и СПбГУ

Минюст начал внеплановую проверку ФБК

Суд прекратил производство по банкротству экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

Минск предложит России изменить договор об охране границы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');