Замглавы ракетного центра "Роскосмоса" погиб в ДТП под Самарой

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Вадим Небога в среду утром погиб в аварии на трассе в Волжском районе Самарской области.

В пресс-службе "Прогресса" "Интерфаксу" подтвердили информацию о гибели Небоги. По данным ГУ МВД по Самарской области, дорожная авария произошла в 6:30 по местному времени (5:30 по Москве) у села Белозерка Волжского района.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, выезжая со стороны села Белозерка, не уступил дорогу грузовику Volvo. В результате столкновения погиб пассажир легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства.

По его данным, водитель автомобиля "Skoda" госпитализирован, водитель грузовика не пострадал.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет "Союз", также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли. РКЦ "Прогресс" входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества.

"Прогресс" - одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию (МКС), а также запусков российских и иностранных спутников.

Небога был специалистом в области производства ракетно-космической техники, кандидат технических наук, в РКЦ "Прогресс" работал с 1985 года на различных должностях.

В РКЦ "Прогресс" отмечают, что Небога внес большой вклад в организацию производства ракетно-космической техники, при его непосредственном участии осуществлен значительный объем работ по производству ракет-носителей "Союз-2", носителя легкого класса "Союз-2-1в", создана ракета-носитель "Союз-СТ" для Гвианского космического центра, обеспечена первая пусковая кампания с нового российского космодрома "Восточный".

Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью имени С.А.Афанасьева Федерации Космонавтики России, Знаком академика С.П.Королева и другими наградами.