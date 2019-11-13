Автомобилисты смогут предъявить полицейским ОСАГО в электронном виде

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ближайшее время, возможно, примет постановление, разрешающее водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде.

С проектом документа ознакомился корреспондент "Интерфакса". "Проект документа согласован и будет подписан в ближайшее время", - сообщил "Интерфаксу" источник в одном из профильных ведомств, участвовавших в разработке.

Согласно материалам проекта, водитель должен предоставлять по требованию сотрудников полиции для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца машины. В случае заключения договора такого обязательного страхования в виде электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством, разрешается предъявлять полис в электронном виде или его копию на "бумажном носителе", говорится в документе.

При этом проверка полицейскими факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за забытый дома полис ОСАГО в 2019 году составляет 500 рублей, полное отсутствие или истечение срока годности полиса наказывается штрафом в 800 рублей.

В октябре сообщалось о раскрытии схемы обмана автовладельцев посредниками, к услугам которых они обращаются при оформлении электронного полиса ОСАГО.