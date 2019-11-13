Полиция начала проверку сообщений об угрозах сыну Плющенко и Рудковской

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские начали проверку информации об угрозах, поступающих в социальных сетях несовершеннолетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

"7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным", - сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Информированный источник, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что речь идет о сыне Плющенко и Рудковской, которому неизвестные угрожали через социальные сети. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.