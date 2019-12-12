Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

"В УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвокатов родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательстве денежных средств неизвестным. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - сказала Петрова.

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника, отметила представитель управления.

Ранее сообщалось, что в ноябре подмосковные полицейские начали проверку информации об угрозах, поступающих в соцсетях несовершеннолетнему. Информированный источник, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что речь идет о сыне Плющенко и Рудковской. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.