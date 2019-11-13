Глава района Псковщины назвал оскорбления полицейских импульсивной реакцией

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава Печорского района Дмитрий Сопотов заявил "Интерфаксу", что повышенный тон и мат, который он допустил в разговоре с полицейским, был с его стороны "сиюминутной импульсивной реакцией на ситуацию", связанную с задержанием руководителя местного МУПа за рулем якобы в нетрезвом виде.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Сопотов говорит с сотрудниками полиции на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики.

"Это как оголенный нерв. Осознаю, что это неправильно, и с сотрудником полиции на следующий же день все вопросы были сняты. А потом уже во всех оспариваемых моментах разбирался суд", - сказал глава Печорского района.

По его словам, суд и органы разобрались в этой ситуации, принято решение об оправдании водителя.

"По сути я был прав, а по сути общения - не прав. Но я просто защищаю своих сотрудников. И не потому, что, как говорится, рука руку моет, а справедливости ради. Он не является нарушителем дисциплины, трудится на сложном направлении", - заключил Сопотов.

Между тем стало известно, что полиция Псковской области проведет проверку по факту оскорбления Сопотовым сотрудников правоохранительных органов.

В описании к видеоролику говорится, что в конце мая текущего года полиция остановила автомобиль муниципального предприятия "Благоустройство", в котором ехали его руководитель Георгий Осипов и глава Печорского района Псковщины. Сотрудник полиции предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Глава района решил защитить коллегу. На видеозаписи Сопотов говорит, что он "четырьмя стопками виски" отметил победу муниципалитета в грантовом конкурсе, по которому район выиграл 54 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники ГИБДД в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении, впоследствии он обжаловал его в суде.