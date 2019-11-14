Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области подал в отставку

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов, ставший героем скандальной видеозаписи, на которой он оскорбляет полицейских, сложил с себя полномочия.

Как сообщил чиновник в своем обращении, имеющемся в распоряжении редакции, он считает невозможным продолжать работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии "Единая Россия" "по этическим основаниям".

По словам Сопотова, он встретился с губернатором области Михаилом Ведерниковым и проинформировал его о своем решение. "Я не хочу подводить нашего губернатора и не хочу, чтобы мой поступок бросал тень на партию "Единая Россия". Извините меня", - заявил чиновник

Он отметил, что искренне сожалеет о произошедшем инциденте и принес свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района. Информация об отставке Сопотова также размещена на официальном сайте областной администрации в четверг.

Как сообщалось, в интернете в среду, 13 ноября, появилась видеозапись, на которой Сопотов говорит с сотрудниками полиции на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики. В описании к ролику говорится, что в конце мая 2019 года полиция остановила автомобиль муниципального предприятия "Благоустройство", в котором ехали его руководитель Георгий Осипов и глава Печорского района Псковщины.

Сотрудник полиции предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Глава района решил защитить коллегу. На видеозаписи Сопотов говорит, что он "четырьмя стопками виски" отметил победу муниципалитета в грантовом конкурсе, по которому район выиграл 54 млн рублей.

Полиция Псковской области инициировала проверку по факту оскорбления главой Печорского района сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, губернатор Ведерников распорядился провести служебную проверку после появления этого ролика.

13 ноября сам Сопотов в беседе с "Интерфаксом" пояснил, что повышенный тон и мат, который он допустил в разговоре с полицейским, был с его стороны "сиюминутной импульсивной реакцией на ситуацию", связанную с задержанием руководителя местного МУПа за рулем якобы в нетрезвом виде.

"Это как оголенный нерв. Осознаю, что это неправильно, и с сотрудником полиции на следующий же день все вопросы были сняты. А потом уже во всех оспариваемых моментах разбирался суд", - сказал собеседник агентства. Сопотов добавил, что "по сути общения" был не прав", и подчеркнул, что просто защищал своих сотрудников.