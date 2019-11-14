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"Уральские авиалинии" оштрафованы на 20 тыс. рублей из-за жары в самолете

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Территориальный отдел Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовал авиакомпанию "Уральские авиалинии" за превышение нормы температуры воздуха на борту самолета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по обращению одного из пассажиров рейса "Венеция - Москва".

"Авиакомпанией в период задержки рейса 15.06.2019 допущено превышение показателей температуры воздуха в салоне воздушного судна, установленных отраслевым стандартом", - говорится в сообщении.

Так, при норме в 25 градусов температура на борту составляла 29 градусов.

В результате по постановлению прокуратуры территориальный отдел Роспотребнадзора привлек авиакомпанию к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в виде штрафа в 20 тыс. рублей.

Уральские авиалинии

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