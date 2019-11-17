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Вылет рейса Сургут-Томск отложен почти на десять часов по технической причине

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рейс из Сургута в Томск авиакомпании "Ангара" задерживается по технической причине, сообщили агентству "Интерфакс" в Томской транспортной прокуратуре.

"Задерживается рейс из Сургута и рейс Томск-Новосибирск, который должен выполняться этим же бортом. Самолет до сих пор в Сургуте, проверяется соблюдение прав пассажиров", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, рейс ИК9794, который должен был вылететь в 02:35 мск, назначен на 12:00 мск.

Рейс выполняется самолетом Ан-148-100.

Сургут Томск Новосибирск Ангара

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