Суд дал экс-главе Серпуховского района Шестуну срок до 29 ноября для изучения материалов дела

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд ограничил бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну срок ознакомления с материалам и уголовного дела до 29 ноября. Об этом попросило следствие.

Защита Шестуна назвала это ходатайство незаконным. Адвокат Мила Сметанина сказала, что Шестуну не хватает времени на изучение дела, поскольку врачи его в этом ограничивают из-за длительной голодовки, а следствие запретило адвокатам передавать ему копии материалов дела в СИЗО. Он мог изучать дело только в присутствии следователей.

По ее подсчетам, с 15 августа врачи разрешили Шестуну изучать дело только в течение примерно 15 часов.

"Очевидно, что за это время изучить 161 том не представляется возможным даже теоретически, - отметила Сметанина. - К настоящему времени Шестун ознакомился с девятью томами и приступил к изучению десятого. Адвокаты успели отфотографировать 92 тома. При этом с вещественными доказательствами по делу и дополнительными материалами, приобщенными следователями после начала стадии ознакомления, ни Шестуну, ни адвокатам не предоставили возможности ознакомиться".

Шестун был задержан летом 2018 года и с тех пор находится под арестом. Он несколько раз объявлял в СИЗО голодовку и держал ее в общей сложности 180 дней. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании, незаконном предпринимательстве и получении взятки. Он вину не признает.

Ранее в ноябре Генпрокуратура выявила более 800 незаконно нажитых Шестуном объектов недвижимости стоимостью свыше 1 млрд рублей и собирается попросить суд обратить это имущество в доход государства. Ранее Красногорский городской суд по аналогичному иску обратил в доход государства имущество с кадастровой стоимостью почти в 2,5 млрд рублей.