Садовничий рассказал, что волнуется в связи с истечением срока на посту ректора МГУ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о продлении срока пребывания Виктора Садовничего в должности ректора МГУ остается открытом, решения еще принято. Как сказал сам ректор, решение "за президентом страны" Владимиром Путиным.

"Решения пока нет. Я, конечно, волнуюсь, но у меня есть еще месяц ожидания до окончания положенного срока", - сказал он.

Садовничему 80 лет исполнилось в апреле, срок его полномочий истекает в декабре 2019 года. Он руководит МГУ с 1992 года.

Трудовой кодекс разрешает занимать пост ректора вуза до 65 лет, а потом еще пять лет по представлению ученого совета. Закон об МГУ и СПбГУ дает президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов по пять лет.

14 ноября думский комитет по образованию одобрил поправку в закон об университетах, которая убирает из него слово "дважды", то есть, дает право президенту неограниченно продлевать полномочия ректоров этих вузов. Ее внесли в законопроект о практической подготовке студентов, внесенный в Думу в 2018 году и прошедший первое чтение в июле 2019 года.

Госдуме рекомендовано рассмотреть законопроект 20 ноября.