В Новгороде отменили все экскурсии в Рюриково городище из-за наводнения

Памятник IX века отрезан от "большой земли" паводком

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде памятник IX века Рюриково городище отрезало от "большой земли" паводком. Все экскурсии туда отменили, сообщили в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).

Добраться в Рюриково городище нельзя ни пешком, ни на машинах. Туристические компании, которые сотрудничают с ГМЗ, о ситуации проинформированы.

Как сообщалось, в начале ноября в Новгородской области выпала более чем месячная норма осадков. Там ввели режим чрезвычайной ситуации. В реках Волхов, Полисть и в озере Ильмень вода поднималась со скоростью 10-28 см в сутки. Суточный подъем воды в 11-35 см также отмечался на реках Ловать, Мста, Холова и Явонь. 12 ноября МЧС предупредило о критическом повышении уровня воды в озере Ильмень и реке Волхов.

Рюриково городище, расположенное у истока реки Волхов из озера Ильмень и давшее начало Великому Новгороду, получило название по имени варяжского князя Рюрика. В древности Городище было резиденцией новгородских князей. В 1103 году на Городище построили церковь Благовещения. В 2018 году в храме завершилась комплексная реставрация.