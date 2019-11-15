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Муратов вернулся на должность главного редактора "Новой газеты"

Муратов вернулся на должность главного редактора "Новой газеты"
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главным редактором "Новой газеты" снова стал Дмитрий Муратов. Выборы в редакции прошли 15 ноября.

Муратов получил 51,7% голосов, сообщило издание. В выборах также участвовали действующий главный редактор Сергей Кожеуров и журналист Илья Азар.

Как уточнила "Интерфаксу" пресс-секретарь "Новой" Надежда Прусенкова, за Муратова проголосовали 74 штатных сотрудника редакции, за Кожеурова - 51, за Азара - 13.

Главный редактор газеты избирается на два года тайным голосованием сотрудников.

Дмитрий Муратов был главредом "Новой газеты" с 1995 по ноябрь 2017 года. Потом он не стал выдвигаться на очередные выборы и возглавил редакционный совет газеты. Выборы главреда тогда выиграл Кожеуров, который 17 лет был гендиректором издания.

Азар пришел в издание в январе 2017 года. Он объяснил, что решил пойти на выборы, чтобы "выразить протест против этой рокировки и привлечь внимание к проблемам газеты, которые не решаются годами или решаются очень медленно", хотя понимал, что его шансы избраться невысоки.

Муратов создал "Новую ежедневную газету" в 1993 году, после ухода из "Комсомольской правды". В 1995 году он стал ее главредом. Сейчас издание выходит трижды в неделю.

Дмитрий Муратов Новая газета Илья Азар Сергей Кожеуров

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