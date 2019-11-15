Четыре человека в "Ладе Калине" разбились насмерть в ДТП с МАЗом в Курганской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Грузовик и легковая автомашина столкнулись в пятницу на трассе Екатеринбург - Курган в Шадринском районе Курганской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном управлении ГИБДД в пятницу.

"По предварительной информации, в столкновении грузового автомобиля и "Лады Калины" погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковой машины", - сказал сотрудник управления.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель "Лады Калины" при совершении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с МАЗом.

В ДТП погибли водитель легковушки 1975 года рождения и его пассажиры - женщина 1994 года рождения и двое мужчин 1992 и 1986 годов рождения.