Шойгу рассказал об отработке новых способов ведения войны на учениях "Центр-2019"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии отработали военнослужащие на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом Шойгу заявил в пятницу, подводя итоги маневров с руководящим составом Вооруженных сил РФ. По словам главы Минобороны, в частности для продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта была применена отдельная десантно-штурмовая бригада.

"Она обеспечивала действия главных сил группировки войск. В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством", - рассказал министр.

Он также напомнил, что в этом году впервые после учений "Запад-81" (проводились в 1981 году силами СССР и его союзников) в полном составе успешно был десантирован парашютно-десантный полк и более 200 единиц вооружения и военной техники.

"Этого удалось добиться благодаря современным возможностям военно-транспортной авиации. В масштабной операции одновременно участвовал 71 самолет Ил-76", - сказал Шойгу.

К учениям "Центр-2019", которые проходили в сентябре, привлекались личный состав Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, а также часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

Ранее сообщалось, что в ходе этих учений российские и таджикские военные в Таджикистане отразили атаку условных боевиков, пытавшихся, по сценарию маневров, пересечь границу. Кроме того, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин рассказывал, что замысел стратегического учения "Центр-2019" предполагает вооруженный конфликт с вымышленным государством на юго-западе России, которое разделяет экстремистские идеи.