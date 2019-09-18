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Российские и таджикские военные отразили нападение условных террористов на учениях

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские и таджикские военные в рамках эпизода стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" на полигоне "Ляур" в Таджикистане отразили атаку условных боевиков, пытавшихся, по сценарию маневров, пересечь границу.

В ходе учений было задействовано более 1 тысячи российских и таджикских военнослужащих и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Подразделения 201-ой военной базы ВС РФ совместно с подразделениями таджикской армии провели операцию по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ). По замыслу учений, более 100 боевиков НВФ, передвигающиеся пешком и на автомобилях, атаковали пограничную заставу Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

В ходе операции были использованы самолеты-разведчики Л-39, которые определили координаты боевиков, после чего экипажи российских и таджикских боевых вертолетов Ми-24 нанесли удары неуправляемыми ракетами, а российские расчеты 120 мм минометов "Сани" вытеснили огнем условных террористов, укрывшихся в горах. Понеся серьезные потери, "боевики" совершили отход к населенному пункту и взяли в заложники мирных жителей. После этого сотрудники погранвойск и МВД Таджикистана провели специальную операцию по уничтожению "террористов", освобождению заложников и эвакуации мирных жителей

Стратегические командно-штабное учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории РФ, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.

Ранее в сентябре заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщал, что в ходе учений "Центр-2019" военные РФ вступят в вооруженный конфликт с вымышленным государством на юго-западе России, которое разделяет экстремистские идеи.

Центр-2019 Таджикистан

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