Уволенный псковский чиновник выставил на продажу сайт губернатора

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сайт губернатора Псковской области ведерников.рф выставлен на продажу бывшим сотрудником региональной администрации.

Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в соцсети, сайт был зарегистрирован на имя бывшего заместителя начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрия Колесникова. Он был уволен в 2018 году, так как к его работе было "много нареканий".

"Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей. Помимо попытки нажиться, он без каких-либо зазрений совести этими действиями отрезал важный канал коммуникации жителей Псковской области с региональными органами власти, если мы ему не заплатим", - написал Ведерников.

Он подчеркнул, что не даст себя шантажировать: уже запущен в работу новый портал губернатор60.рф. "В дальнейшем останется только он", - сообщил глава Псковщины.