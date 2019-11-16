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Жители поселка в Хакасии остались без воды из-за аварии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бригада коммунальщиков начала работу по демонтажу глубинного насоса, который вышел из строя накануне в поселке Коммунар Ширинского района Хакасии, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Из-за поломки оборудования на водозаборе приостановлено холодное водоснабжение. Под отключение попали 12 жилых домов, в которых проживает 80 человек. На работе социальных объектов это не отразилось", - говорится в сообщении.

Рабочие заменят насос на исправный. Водоснабжение будет восстановлено в течение 5-6 часов.

"Власти Хакасии держат ситуацию с водоснабжением в Коммунаре на контроле", - отмечается в сообщении.

Хакасия

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