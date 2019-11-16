На Кубани эвакуировали школу из-за найденной гранаты

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Более 1,2 тыс. человек эвакуировано из школы в городе Ейск Краснодарского края после обнаружения гранаты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, в субботу поступила информация о том, что учащиеся школы №7 Ейска обнаружили на улице гранату - предположительно, противопехотную Ф-1. Они передали ее охраннику учебного заведения, который вызвал на место оперативные службы, отметил источник.

По его словам, в настоящее время место, где находится опасный предмет, оцеплено.

Агентство "Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.