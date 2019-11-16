СКР проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу проведут проверку по факту возможного применения силы историком Олегом Соколовым по отношению к слушателю на открытой лекции, сообщила в субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, во время рабочей поездки главы СКР Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург петербуржец рассказал о произошедшем в 2018 году конфликте с лектором, который обвиняется в убийстве аспирантки. Пострадавший обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было.

По словам Петренко, Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Санкт-Петербургу проверить поступившую информацию, а также "внимательно изучить" все сообщения о возможных противоправных действиях лектора в различные годы.

Инцидент широко освещался СМИ. В марте 2018 года на открытой лекции Соколова студент Петербургского университета путей сообщения спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате. В ответ молодого человека с применением силы выставили из аудитории. Комиссия СПбГУ по этике признала происшествие нарушением, которое нанесло "ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом".

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал теперь уже бывшего 63-летнего преподавателя СПбГУ Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый вину признал.

Следствие считает, что Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. В субботу в станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны девушки.